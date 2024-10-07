Ливия возобновила добычу нефти

Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила о возобновлении добычи нефти после урегулирования кризиса вокруг личности главы центрального банка страны.

Добыча нефти в Ливии была остановлена в конце августа этого года на фоне обострения политического кризиса в стране.

Конфликт между главой центробанка Ливии Садиком аль-Кабиром и стремящимся сместить его с должности премьер-министром Абдул Хамидом Дбейбой, возглавляющим правительство, контролирующее западную часть Ливии, начался после того, как аль-Кабир обвинил премьер-министра в чрезмерных расходах и создании ложной "радужной" картины экономики в своих выступлениях.

Силы правительства в Триполи захватили помещения центрального банка, контролирующего валютные поступления от продажи нефти и золотовалютный резерв страны, аль-Кабир бежал из страны.

В ответ на захват центрального банка правительство, базирующееся в восточной части Ливии объявило о прекращении добычи нефти на подконтрольных ему территориях (а это большая часть ливийских месторождений).