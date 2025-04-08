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Экономика

Биржа Токио отыграла падения, рост котировок на азиатских площадках

Биржа
время публикации: 08 апреля 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 11:19
Биржа Токио отыграла падения, рост котировок на азиатских площадках
AP Photo/Eugene Hoshiko

После обвала котировок, наблюдавшегося накануне на биржах Азии, во вторник, 8 апреля, торги проходят в позитивном ключе, однако рост котировок неравномерен.

Так, Токийская биржа полностью отыграла вчерашние падения. Индекс Nikkei 225 вырос более, чем на 6%, тогда как биржи Шанхая и Шенцзена выросли менее, чем на 2%, а корейская биржа – всего на 0,26%.

На европейских биржах торги также начались с роста котировок.

Экономика
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