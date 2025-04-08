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Экономика

Пять израильских компаний в ТОП-50 лучших стартапов для работы в США

Хайтек
Рынок труда
США
Стартап
время публикации: 08 апреля 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 10:56
Пять израильских компаний в ТОП-50 лучших стартапов для работы в США
Flash90

Журнал Forbes опубликовал рейтинг действующих в США стартап-компаний, наиболее благоприятных в качестве места работы.

Рейтинг был составлен на основе исследования, проведенного американской компанией Statista среди работников более 3000 стартап-компаний в США со штатом более 50 человек, не являющихся частью крупных корпораций.

В ТОП-50 американского рейтинга вошли пять израильских стартапов. Компания кибербезопасности Wiz заняла 8-е место (рейтинг составлялся до сделки Google-Wiz). Компания Wast Data, работающая в сфере инфраструктуры для хранения информации, на 14-м месте. DoorLoop, создавшая приложение для управления доходной недвижимостью, на 30-м месте. Еще одна компания кибербезопасности BigID – 33-я, а разработчик программного обеспечения Gong – 34-й.

Экономика
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