Пять израильских компаний в ТОП-50 лучших стартапов для работы в США

Журнал Forbes опубликовал рейтинг действующих в США стартап-компаний, наиболее благоприятных в качестве места работы.

Рейтинг был составлен на основе исследования, проведенного американской компанией Statista среди работников более 3000 стартап-компаний в США со штатом более 50 человек, не являющихся частью крупных корпораций.

В ТОП-50 американского рейтинга вошли пять израильских стартапов. Компания кибербезопасности Wiz заняла 8-е место (рейтинг составлялся до сделки Google-Wiz). Компания Wast Data, работающая в сфере инфраструктуры для хранения информации, на 14-м месте. DoorLoop, создавшая приложение для управления доходной недвижимостью, на 30-м месте. Еще одна компания кибербезопасности BigID – 33-я, а разработчик программного обеспечения Gong – 34-й.