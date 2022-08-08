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    Экономика

    Профицит госбюджета Израиля в 2022 году вырос до 34,4 миллиарда шекелей

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    Профицит госбюджета Израиля в 2022 году вырос до 34,4 миллиарда шекелей
    Noam Revkin Fenton / Flash90

    Согласно предварительным данным главного аудитора министерства финансов, июль 2022 года правительство Израиля закончило с профицитом в 2,6 миллиарда шекелей.

    Профицит государственного бюджета за последние 12 месяцев составил 9,7 миллиарда шекелей, а с начала 2022 года – 34,4 миллиарда шекелей.

    Доходы государства с начала года составили 281 миллиард шекелей, на 50 миллиардов шекелей превысив прошлогодний показатель. Расходы составили 246,5 миллиардов шекелей.

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    Бюджет специальной антикризисной экономической программы 2020-2022 годов в размере 178,3 миллиарда шекелей освоен на 91,9%.

    С начала года государство погасило долговые обязательства на местном рынке на 61,9 миллиарда шекелей, мобилизовав 39 миллиардов шекелей. Таким образом, государственный долг на местном рынке сократился на 22,9 миллиарда шекелей. Также были погашены облигации в иностранной валюте на 13,2 миллиарда шекелей, а эмитированы – на 8,2 миллиарда шекелей. Госдолг в иностранной валюте сократился на 5 миллиардов шекелей.

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