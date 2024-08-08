Проблемы госбюджета и деньги ультраортодоксов. Экономический обзор за неделю

С кем министр финансов работает над госбюджетом, если директор бюджетного отдела не знает об этом? Как денежный вопрос меняет ситуацию в ультраортодоксальных общинах изнутри?

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Снова о госбюджете

"Я не на курсе молодого бойца, чтобы у меня над душой стояли с секундомером", – заявил на этой неделе министр финансов Бецалель Смотрич в интервью порталу Ynet, отвечая на публичное обращение главы бюджетного отдела минфина Йоава Градуса о необходимости ускорения подготовки государственного бюджета на 2025 год, добавив, что "мы сейчас находимся в разгаре детальной проработки бюджета".

Исходя из опыта последних 16 лет, на утверждение государственного бюджета в Кнессете после его утверждения правительством необходимы около трех месяцев, то есть формально у Смотрича есть еще август и часть сентября, чтобы подготовить проект госбюджета и пакета экономических мер, и провести его через правительство.

Здесь я позволю себе исторический экскурс:

За последние 16 лет правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаниягу утверждали государственный бюджет восемь раз и еще один раз бюджет утверждало правительство во главе с Нафтали Беннетом. В том числе семь раз утверждался двухгодичный бюджет, один раз – одногодичный, один раз вторую часть двухгодичного пришлось переутверждать, и один раз бюджет вообще не был утвержден.

За эти 16 лет только девять раз страна вступала в новый год с утвержденным бюджетом на этот год, и только три раза это был не второй год двухгодичного бюджета. Бюджет на 2011-2012 годы был утвержден 29 декабря 2010 года, бюджет на 2017-2018 года – 21 декабря 2016 года, бюджет на 2019 год – в марте 2018 года.

Если считать нормальным процесс утверждения бюджета на следующий год во второй половине предыдущего года, а не задним числом или за полтора года заранее, то нормально проработанными за этот период можно назвать шесть бюджетов – на 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 и 2022 годы. Бюджеты 2009, 2013, 2015, 2021 и 2023 годов были приняты задним числом, в лучшем случае – в конце марта, в худшем – в ноябре. В 2020 году бюджет вообще не был принят. Бюджет 2024 года, принятый в мае 2023 года, пришлось утверждать повторно в 2024 году из-за резкого изменения ситуации в связи с войной.

До сих пор бюджетные кризисы эпохи Биньямина Нетаниягу, а указанный период практически полностью пришелся на его премьерство, обходились без тяжелых последствий для экономики страны. Даже из "коронакризиса" 2020-2021 годов, когда страна более года была вообще без утвержденного бюджета, в итоге Израиль вышел в лучшем состоянии, чем многие более сильные экономики.

Однако не стоит ссылаться на прошлые годы и говорить, что ничего страшного не произойдет, если бюджет снова будет утвержден с задержкой. Во-первых – просто потому, что мир вошел в другую экономическую эпоху. С хаосом пандемии закончился длившийся более десяти лет период нулевой инфляции и низких ставок. Времена, когда министерство финансов могло мобилизовать миллиарды долларов путем размещения за границей государственных облигаций под мизерный процент, остались в прошлом.

Во-вторых, Израиль впервые с окончания Второй интифады находится в состоянии затяжной войны. Стоимость военных расходов продолжает расти (сам Смотрич озвучил недавно сумму в 250 миллиардов шекелей), для их покрытия минфин уже мобилизовал около 120 миллиардов шекелей. Доля госбюджета, которая уходит на выплату процентов по долгам, в этом году вырастет на 4 миллиарда шекелей, в 2025 году – уже на 7 миллиардов, и продолжит расти и в последующие несколько лет. Одновременно, даже если война закончится прямо сейчас, необходимо изыскивать десятки миллиардов шекелей в год дополнительно на увеличение оборонного бюджета и перестройку ЦАХАЛа (минфин и минобороны спорят, увеличивать только на 20-30 или на 50-60 миллиардов шекелей в год).

Дополнительное снижение международными агентствами кредитного рейтинга Израиля и, соответственно, повышение расходов на обслуживание госдолга, может произойти вне зависимости от усилий минфина, просто в случае расширения военных действий на севере. Но именно поэтому крайне желательно, чтобы в следующий год страна вошла с утвержденным бюджетом. Более того, желательно не затягивать его утверждение до последнего момента. Потому что государственный бюджет это в первую очередь – порядок приоритетов и снижение уровня неопределенности. К сожалению, пока что единственное, что известно о следующем госбюджете с достаточно высокой долей уверенности – это повышение НДС на 1%, которое даст 7 миллиардов шекелей в год. В том же интервью, с которого я начал, Смотрич дал понять, что выступает против озвучивавшихся в последнее время попыток отменить этот шаг, утвержденный в рамках бюджета 2024 года. Больше никакой реальной информации о планах правительства на следующий год просто нет.

Более того, сейчас у минфина нет даже планов на следующий месяц. Через три недели заканчивается бюджет, выделенный на содержание эвакуированных жителей юга и севера. И если у правительства есть шанс прекратить оплачивать эвакуацию большинства жителей юга, то жителей севера вернуть в свои дома до 1 сентября удастся вряд ли. Более того, даже лишние полтора месяца эвакуации, на которые был изыскан бюджет в середине июля, были оплачены частично за счет равномерного сокращения бюджетов всех министерств, а частично – за счет денег, изначально выделенных на так и не подписанное до сих пор коллективное трудовое соглашение с учителями старших классов. Поскольку с учителями все равно в итоге придется договариваться, эти деньги надо будет вернуть. Поэтому нет, если говорить словами министра финансов, он не на курсе молодого бойца, где за ним присмотрят командиры, а в боевой обстановке, где от его решений зависит благополучие множества людей.

Я готов отдать Смотричу должное за озвученные "высокопоставленными источниками в минфине" достижения, такие как погашение долгов Палестинской автономией перед израильской электрической компанией и удержание из налогов ПА денег на выплату компенсаций жертвам террора, но функции министра финансов сводятся не только к этому.

Двойной удар по сетям ультрарелигиозных школ

Сети ультраортодоксальных школ "Мааян а-Хинух а-Торани", ассоциированная с партией ШАС, и "а-Хинух а-Ацмаи", ассоциированная с партией "Дегель а-Тора", оказались в последние недели под значительным давлением, причем сразу с двух направлений. Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг уведомил сети, что они до 1 сентября должны открыть собственные банковские счета и создать собственные системы финансового аудита, поскольку будут отключены от платформ государственного бюджета, расчета зарплат и других государственных платформ. Фактически данный шаг означает, что сети должны будут самостоятельно отвечать за свой бюджет, и минфин будет только надзирать за ним снаружи, и не будет покрывать долги, образовавшиеся из-за проблематичного финансового поведения.

Государственная прокуратура на этой неделе заявила в суде, что это касается и долгов, которые могут образоваться в связи с вынесенными против сетей судебными решениями по представительским искам (а таких может набраться в совокупности на несколько сотен миллионов шекелей). Однако адвокаты сетей оспаривают это решение, утверждая, что речь идет об изменении политики задним числом, и что у сетей нет других источников финансирования кроме госбюджета.

На этом фоне все активнее обсуждается переход нескольких школ из этих сетей в систему государственного ультраортодоксального образования. В первую речь идет о двух крупных школах сети "Мааян а-Хинух а-Торани" в Нетивоте, однако переговоры ведутся и с несколькими другими школами. В руководстве ШАСа и "Яадут а-Тора" пытаются добиться отмены таких переходов, как уговорами, так и законодательным путем (правда в итоге инициатива партии ШАС была отозвана), однако в управлении государственного ультрарелигиозного образования, в котором в обычный год количество учеников увеличивается на 1,5-2 тысячи человек, ожидают в этом сентябре прироста на 12 тысяч человек. Это увеличит их долю от общего числа учеников в ультраортодоксальных школах с 4% до 7%.

Хотя речь идет о внешне разных процессах, на самом деле они имеют общие корни – изменение отношения части ультраортодоксального общества к государственным системам. Толчком к процессу отлучения "партийных" ультраортодоксальных сетей от системы государственного бюджета стал резкий рост потенциальных долгов, вызванный, в свою очередь, сломом табу на обращение в государственные судебные инстанции. В последние несколько лет учительницы в ультраортодоксальных школах начали активно отстаивать свои права, бороться с летними увольнениями, с принудительными пожертвованиями из зарплаты и т.д., пользуясь возможностью подачи представительских исков. На текущий момент в судах рассматриваются 24 представительских иска, поданных против ультраортодоксальных школьных сетей их собственным персоналом, на общую сумму 870 миллионов шекелей. Пока не ясно, сможет ли минфин отказаться платить эти компенсации, если суд признает их старыми долгами, но по крайней мере он таким образом пресекает перекладывание на госбюджет будущих долгов.

Постепенный переход из частных ("партийных") ультраортодоксальных школ в государственные тоже имеет под собой экономическую подоплеку. Раввин Хаим Абарджиль, который стоит за переходом двух нетивотских школ, обвинил руководство и "махеров" ШАСа в том, что деньги, выделяемые государством, не доходят в итоге до школ связанной с ней сети. Переход в государственную систему образования дает работникам школы статус госслужащих, а не работников НКО, и обеспечивает более жесткий контроль за полагающимися школам деньгами. И все больше родителей и учителей считают увеличение объемов преподавания базовых предметов приемлемой платой за это (формально такой переход не влияет на школьную программу, поскольку "Мааян а-Хинух а-Торани" и "а-Хинух а-Ацмаи" обязаны преподавать базовые школьные предметы в полном объеме, однако после перехода у минпроса будет больше инструментов надзора за выполнением этого обязательства).