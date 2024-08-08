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Суд заморозил программу интеграции мужчин-"харедим" в хайтек по иску женского лобби

время публикации: 08 августа 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 16:23
Суд заморозил программу интеграции мужчин-"харедим" в хайтек по иску женского лобби
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Иерусалимский окружной суд продлил действие временного указа о запрете на государственное финансирование программы "Миго", предназначенной для интеграции мужчин еврейского ультраортодоксального сектора в сектор высоких технологий.

Решение было вынесено по иску женского лобби, утверждающего, что программа является дискриминационной и нарушает гендерное равноправие.

Следует отметить, что женщины ультраортодоксального сектора представлены на рынке труда на том же уровне, что и светские еврейские женщины (около 80% занятости), тогда как уровень занятости мужчин-ультраортодоксов составляет лишь около 50%. Кроме того, государство также финансирует проекты для женщин ультраортодоксального сектора, желающих поступить на обучение технологическим специальностям.

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