США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на сумму около 8 миллиардов долларов

Соединенные Штаты одобрили продажу Израилю пакета вооружений на сумму около 8 миллиардов долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона объявило, что представило Конгрессу необходимое разрешение, сообщает "Мако" со ссылкой на АР.

Решение о продаже Израилю пакета вооружений было принято администрацией бывшего президента США Джо Байдена, незадолго до вступления Трампа в должность.

В рамках сделок Израиль закупит ракеты Hellfire по ориентировочной стоимости 660 миллионов долларов, а также ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей, артиллерийские снаряды, дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, различные авиабомбы и другие боеприпасы.

По данным Пентагона, вооружения будет поступать в Израиль из существующих запасов и от американских компаний. В официальном заявлении говорится, что "сделка не изменит региональный баланс сил и поможет Израилю защитить свои границы, ключевую инфраструктуру и население", подчеркивает "Исраэль а-Йом"

В соответствии с правилами, продажа оружия Израилю должна быть одобрена комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США. Обычно, если речь идет о продаже оружия Израилю, одобрение не заставляет себя ждать. По оценкам, поставки будут осуществляться постепенно в течение ближайших нескольких лет