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Axios: администрация Байдена намерена продать Израилю оружие на $8 млрд

США
Вооружения
СМИ
время публикации: 04 января 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 05:42
Axios: администрация Байдена намерена продать Израилю оружие на $8 млрд
AP Photos/Lolita Baldor

Администрация президента США Джо Байдена до завершения каденции (20 января 2025 года) намерена осуществить продажу Израилю пакета вооружений на сумму $8 млрд, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

Журналист Барак Равид заявляет, что Госдепартамент США в "неофициальном" порядке уведомил Конгресс о намерении заключить сделку с еврейским государством, в рамках которой Израиль получит от США оружие и боеприпасы – в частности, ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей, ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов, артиллерийские снаряды, дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, различные авиабомбы и другие боеприпасы.

Один из источников Axios отметил: Госдепартамент сообщил Конгрессу, что сделка направлена ​​на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и возможностей противовоздушной обороны".

Предполагается, что некоторое оружие будет передано Израилю непосредственно со складов Пентагона, однако поставка большей части вооружений займет "год или дольше".

В соответствии с правилами, продажа оружия Израилю должна быть одобрена комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США.

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