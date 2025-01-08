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Экономика

Кнессет меняет закон, потому что компьютеры "Битуах Леуми" не умеют считать тысячные процентов

Налоги
Битуах Леуми
Госсектор
время публикации: 08 января 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 07:47
Кнессет меняет закон, потому что компьютеры "Битуах Леуми" не умеют считать тысячные процентов
Flash90. Фото: Й.Замир

В марте 2024 года депутаты Кнессета утвердили решение о повышении налога на здравоохранение с 2025 года. Повышение налога призвано финансировать расширение системы психологической помощи и душевного здоровья, долгое время остававшейся на задворках интересов минздрава.

Изначально минфин предлагал повысить всем налог на 0,15%, однако члены комиссии внесли изменение, повысив налог на 0,135% для зарабатывающих до 7555 шекелей в месяц, и на 0,165% – налог на каждый шекель сверх этой суммы.

Таким образом, нижняя ступень налога на здравоохранения должна составить 3,235%, а верхняя ступень – 5,165%.

Однако ближе к концу 2024 года выяснилось, что компьютерные системы Ведомства национального страхования не умеют работать с тысячными долями процентов (третья цифра после запятой), а внесение изменений в существующую систему грозит обернуться большими проблемами, чем изменение закона.

В результате в Кнессет подан законопроект, в рамках которого ставки налога будут округлены до 3,23% и 5,17% соответственно.

Напомним, что проект по созданию новой компьютерной системы для "Битуах Леуми" неоднократно привлекал внимание СМИ и государственного контролера в связи с отставанием от графика и превышением смет.

Экономика
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