"Эльбит" обошел Lockheed Martin и Rheinmetall в борьбе за поставку Германии артиллерийских систем

Бундестаг утвердил закупку пробной партии артиллерийских систем залпового огня PULS производства израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот" для германских вооруженных сил.

Сумма первичной сделки составляет 65 миллионов долларов. В борьбе за контракт "Эльбит" обошел предложение американского Lockheed Martin и германского Rheinmetall, предлагавших Германии закупить систему GMARS.

На выборе сказался, среди прочего, тот факт, что соседи Германии, Нидерланды и Дания, также закупили израильские системы PULS, что облегчит Бундесверу возможность сотрудничества.

Также на этой неделе "Эльбит" получил два контракта от министерства обороны Израиля на общую сумму миллиард шекелей. Один контракт предусматривает закупку тяжелых авиабомб, второй – строительство завода по производству материалов для оборонных нужд, которые до войны в основном закупались за границей.