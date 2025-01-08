Утверждено строительство быстрого въезда в аэропорт "Бен-Гурион" с шоссе 1

Правительство утвердило выделение бюджета на строительство новой развязки на шоссе Тель-Авив-Иерусалим (шоссе 1) и нового въезда в аэропорт "Бен-Гурион".

На текущий момент едущие в аэропорт со стороны Тель-Авива, вынуждены объезжать аэропорт, чтобы доехать до въезда в него, а затем возвращаться обратно к терминалам, проезжая лишние 10 километров.

Новая развязка существенно сократит путь от шоссе до терминалов, и приведет к разгрузке шоссе на участке между Кфар-Хабадом и аэропортом.

Тендер на строительство развязки будет опубликован в ближайшее время, а строительство развязки должно завершиться до 2030 года.