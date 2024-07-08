Дефицит госбюджета в Израиле достиг 7,6%

В июне 2024 года дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев увеличился на 0,4% и составил 7,6% от ВВП или 146 миллиардов шекелей.

Напомним, что дефицит государственного бюджета, заложенный в закон о госбюджете на 2024 год, составляет 6,6%.

Следует отметить, что текущий дефицит не включает в себя расходы на покрытие материального ущерба из спецфонда Налогового управления, составившие уже 15 миллиардов шекелей.