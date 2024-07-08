x
08 июля 2024
|
последняя новость: 23:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2024
|
08 июля 2024
|
последняя новость: 23:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Дефицит госбюджета в Израиле достиг 7,6%

время публикации: 08 июля 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 22:15
Дефицит госбюджета в Израиле достиг 7,6%
Chaim Goldberg/Flash90

В июне 2024 года дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев увеличился на 0,4% и составил 7,6% от ВВП или 146 миллиардов шекелей.

Напомним, что дефицит государственного бюджета, заложенный в закон о госбюджете на 2024 год, составляет 6,6%.

Следует отметить, что текущий дефицит не включает в себя расходы на покрытие материального ущерба из спецфонда Налогового управления, составившие уже 15 миллиардов шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2024

Дефицит госбюджета снова вырос. Банк Израиля: ситуация может оказаться хуже прогнозов минфина