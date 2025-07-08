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Экономика

В начале операции "Народ как лев" Банк Израиля вмешался в валютные торги

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 08 июля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 10:23
В начале операции "Народ как лев" Банк Израиля вмешался в валютные торги
Nati Shohat /Flash90

Банк Израиля сообщил, что в пятницу, 13 июня, после начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы, было осуществлено вмешательство в ход валютных торгов.

В тот день центробанк продал 300 миллионов долларов из своих резервов, чтобы остановить резкий рост курса доллара по отношению к шекелю, на тот момент превысивший отметку в 3,7 шекеля за доллар.

Отметим, что в свете последующего укрепления курса шекеля до уровня 3,3 шекеля за доллар аналитики не исключают противоположного вмешательства.

Экономика
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