С начала действия программы "Накопления каждому ребенку" детям перечислили 23 миллиарда шекелей

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал статистические данные о программе "Накопления – каждому ребенку" ("Хисахон ле коль елед") за 2024 год, в соответствии с которыми ушедший год был рекордным по количеству переведенных в рамках программы денег.

С начала действия программы (январь 2017 года) была внесена общая сумма около 23,1 миллиарда шекелей, а в 2024 году на накопительные счета и накопительные программы израильских детей были переведены 3,5 миллиарда шекелей (эта сумма включает как ежемесячные взносы государства, так и дополнительные взносы родителей).

В отчете указано, что по состоянию на конец 2024 года в Израиле действовало около 3,6 миллиона детских накопительных программ. 20% программ (715793) велись в банках, и 80% (2908982) – в пенсионных фондах. Около 58% программ расширенные – помимо 57 шекелей ежемесячного взноса от государства, из "детских пособий" по распоряжению родителей ребенка переводится дополнительная сумма от родителей.

В течение 2024 года было открыто около 198 тысяч новых накопительных программ. При этом в 2024 году несколько снизилось количество родителей, выбравших инвестиционный маршрут – с 60% до 50%, и существенно выросло количество программ, открытых в пенсионных фондах – 89% новых программ в 2024 году изначально выбрали пенсионный фонд.

Около 194 миллиона шекелей были выплачены примерно 436 тысячам детей по достижении 18 и 21 года. В 20024 году родилось 181483 ребенка, и к концу года было открыто 118404 программ для этих детей.