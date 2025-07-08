Спикер сербского парламента анонсировала возвращение Air Serbia в Израиль
время публикации: 08 июля 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 11:32
Находящаяся с рабочим визитом в Израиле спикер парламента Сербии Ана Брнабич на совместной со спикером Кнессета Амиром Оханой пресс-конференции сообщила, что в ближайшие часы сербский МИД снизит уровень опасности посещения Израиля с красного на желтый.
Брнабич также объявила, что национальный сербский авиаперевозчик Air Serbia в ближайшее время возобновит полеты в Израиль.