Спикер сербского парламента анонсировала возвращение Air Serbia в Израиль

Находящаяся с рабочим визитом в Израиле спикер парламента Сербии Ана Брнабич на совместной со спикером Кнессета Амиром Оханой пресс-конференции сообщила, что в ближайшие часы сербский МИД снизит уровень опасности посещения Израиля с красного на желтый.

Брнабич также объявила, что национальный сербский авиаперевозчик Air Serbia в ближайшее время возобновит полеты в Израиль.