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Экономика

Спикер сербского парламента анонсировала возвращение Air Serbia в Израиль

Авиация
Сербия
время публикации: 08 июля 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 11:32
Спикер сербского парламента анонсировала возвращение Air Serbia в Израиль
Moshe Shai/Flash90

Находящаяся с рабочим визитом в Израиле спикер парламента Сербии Ана Брнабич на совместной со спикером Кнессета Амиром Оханой пресс-конференции сообщила, что в ближайшие часы сербский МИД снизит уровень опасности посещения Израиля с красного на желтый.

Брнабич также объявила, что национальный сербский авиаперевозчик Air Serbia в ближайшее время возобновит полеты в Израиль.

Экономика
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