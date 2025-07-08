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Экономика

"Исраэйр" отменяет покупку SmartWings

Авиация
Чехия
время публикации: 08 июля 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 10:58
"Исраэйр" отменяет покупку SmartWings
Yossi Aloni/FLASH90

Израильская авиакомпания "Исраэйр", принадлежащая предпринимателю Рами Леви, объявила о прекращении переговоров о покупке чешской авиакомпании SmartWings.

Согласно биржевому коммюнике, владельцы чешской компании выдвинули новые требования и настаивали на завершении сделки до конца 2025 года.

Это уже второй срыв переговоров. В феврале 2024 года "Исраэйр" сообщил, что переговоры были сорваны из-за решения китайской компании CHINA CITIC, владеющей 49,92% акций Smartwings, заблокировать сделку. После этого чешские владельцы Smartwings выкупили долю китайских партнеров и возобновили переговоры о продаже авиакомпании.

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Рами Леви возобновляет переговоры о покупке Smartwings после ухода китайских совладельцев