"Исраэйр" отменяет покупку SmartWings

Израильская авиакомпания "Исраэйр", принадлежащая предпринимателю Рами Леви, объявила о прекращении переговоров о покупке чешской авиакомпании SmartWings.

Согласно биржевому коммюнике, владельцы чешской компании выдвинули новые требования и настаивали на завершении сделки до конца 2025 года.

Это уже второй срыв переговоров. В феврале 2024 года "Исраэйр" сообщил, что переговоры были сорваны из-за решения китайской компании CHINA CITIC, владеющей 49,92% акций Smartwings, заблокировать сделку. После этого чешские владельцы Smartwings выкупили долю китайских партнеров и возобновили переговоры о продаже авиакомпании.