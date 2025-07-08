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Экономика

Нетаниягу подписал соглашения о сотрудничестве с США в сферах энергетики и ИИ

США
ИИ
Международные соглашения
Энергия
время публикации: 08 июля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 22:15
Нетаниягу подписал соглашения о сотрудничестве с США в сферах энергетики и ИИ
Правительственная пресс-служба. Фото: Ави Охаюн

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подписал меморандум о сотрудничестве с США в сфере энергетики и искусственного интеллекта.

От лица США договор подписали министр внутренних дел Даг Бергум и министр энергетики Крис Райт. Также на церемонии подписания в Блэр-Хаусе присутствовали посол Израиля в США Йехиэль Лайтер и посол США в Израиле Майк Хакаби.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в применении ИИ для укрепления энергосетей в Израиле и США, а также на поощрение исследований, инноваций и разработки совместной политики. В рамках соглашения будут продвигаться региональные проекты, а также будет создана рабочая группа по сотрудничеству в области стандартов и оптимальных практик.

Экономика
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