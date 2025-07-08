Управление встречных закупок впервые отстранило компанию от гостендеров за невыполнение обязательств

Управление сотрудничества в промышленности при министерстве экономики Израиля, отвечающее за программы встречных закупок, впервые объявило об отстранении иностранной компании от участия в государственных тендерах за невыполнение обязательств по встречным закупкам.

Встречные закупки – стандартная практика при заключении крупных государственных контрактов с иностранными корпорациями. Такая корпорация обязуется определенный процент стоимости контракта потратить в Израиле – в рамках найма местных субподрядчиков или закупки материалов.

Под санкцию попала китайская компания Daqo, производящая оборудование для энергетической инфраструктуры. Она не будет допускаться к израильским гостендерам в ближайшие два года.

Следует отметить, что это не первый раз, когда управление пыталось наложить санкции, однако компанию ThyssenKrupp в итоге было решено не отстранять в обмен на строительство в Израиле завода по производству деталей для подводных лодок (находится на стадии строительства в Галилее).

В 2024 году объем обязательств по встречным закупкам составил 1,14 миллиарда долларов, а реальная сумма встречных закупок – 5,8 миллиарда долларов. Только Boeing в рамках сделки по поставке ВВС ЦАХАЛа самолетов дозаправщиков потратил в Израиле в 2024 году 887 миллионов долларов.