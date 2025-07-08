Агентство Moody's оставило кредитный рейтинг Израиля без изменений
время публикации: 08 июля 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 06:51
Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что оставляет суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне Baa1 с негативным прогнозом.
Аналитики агентства отмечают, что расходы на войну с Ираном увеличат дефицит госбюджета на 1% ВВП, и что итоговый дефицит в 2025 году достигнет 8%, а соотношение госдолга к ВВП вырастет в среднесрочной перспективе до 75%, а не до 70%.
В отчете отмечается, что ухудшение отношений Израиля с ближайшими союзниками, включая США, может привести к дополнительному снижению рейтинга.
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