Агентство Moody's оставило кредитный рейтинг Израиля без изменений

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что оставляет суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне Baa1 с негативным прогнозом.

Аналитики агентства отмечают, что расходы на войну с Ираном увеличат дефицит госбюджета на 1% ВВП, и что итоговый дефицит в 2025 году достигнет 8%, а соотношение госдолга к ВВП вырастет в среднесрочной перспективе до 75%, а не до 70%.

В отчете отмечается, что ухудшение отношений Израиля с ближайшими союзниками, включая США, может привести к дополнительному снижению рейтинга.