"Калькалист": близка к заключению крупнейшая сделка с недвижимостью в Иерусалиме

Экономическое издание "Калькалист"

получило доступ к черновику соглашения между Еврейским национальным фондом (ККЛ) и американским предпринимателем еврейского происхождения Гарри Барнеттом, специализирующимся в сфере недвижимости.

Согласно документу, принадлежащая Барнетту компания Extell Israel получит от ККЛ 50 гектаров в центре Иерусалима, в обмен став владельцем участков, на которых расположены, в частности, Музей Израиля и Центральная синагога.

Следует отметить, что на территории, передаваемой Барнетту, расположены и жилые дома, в которых проживает около 900 семей на основании долгосрочной аренды. Для застройки 12 участков, полученных Барнетом, нужно согласие этих семей на переселение.

Издание отмечает: заключение сделки положит конец одному из самых серьезных кризисов в области иерусалимской недвижимости. Речь идет об участках, расположенных в столичных районах Рехавия и Тальбия и изначально принадлежавших греческой православной церкви.

Земли находились в долгосрочной аренде ККЛ, но были приобретены Барнеттом за 750 миллионов шекелей у наследников купившего их предпринимателя. В 2000 году срок аренды был продлен до 2050 года с возможностью продления еще на 50 лет.