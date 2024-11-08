Дополнительный эвакуационный рейс из Амстердама вылетит в пятницу в 18:40

Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила о подготовке дополнительного эвакуационного рейса из Амстердама, который вылетит в пятницу вечером. Рейс LY330 вылетит из Амстердама в Тель-Авив в пятницу, 8 ноября, в 18:40.

По сообщению "Эль-Аля", в самолете 270 посадочных мест, зарегистрироваться на этот рейс можно в отделе обслуживания клиентов авиакомпании по телефону 03-9404040.