Дополнительный эвакуационный рейс из Амстердама вылетит в пятницу в 18:40
время публикации: 08 ноября 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 12:00
Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила о подготовке дополнительного эвакуационного рейса из Амстердама, который вылетит в пятницу вечером. Рейс LY330 вылетит из Амстердама в Тель-Авив в пятницу, 8 ноября, в 18:40.
По сообщению "Эль-Аля", в самолете 270 посадочных мест, зарегистрироваться на этот рейс можно в отделе обслуживания клиентов авиакомпании по телефону 03-9404040.