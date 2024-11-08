Первый эвакуационный рейс "Эль-Аль" вылетит из Амстердама в 14:00 по времени Нидерландов

Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила, что первый эвакуационный рейс из Амстердама в Израиль вылетит в 14:00 в пятницу, 8 ноября, по времени Нидерландов.

Посадка будет осуществляться бесплатно для пассажиров, имеющих билеты "Эль-Аля" или другой авиакомпании.

Для записи на рейс необходимо позвонить на горячую линию авиакомпании по номеру 03-9404040.

О дополнительных эвакуационных рейсах будет сообщено отдельно.

Следует отметить, что ранее главные раввины Израиля издали постановление, разрешающее самолетам "Эль-Аля" вылететь в Амстердам в субботу.