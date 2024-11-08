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ЦАХАЛ рассматривает возможность снятия запрета на работу железнодорожной ветки Сдерот-Ашкелон

время публикации: 08 ноября 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 08:33
ЦАХАЛ рассматривает возможность снятия запрета на работу железнодорожной ветки Сдерот-Ашкелон
Photo by Hadas Parush/Flash90

На следующей неделе командование Южного округа ЦАХАЛа проведет совместно с руководством Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") оценку ситуации перед возобновлением движения поездов на участке между Сдеротом и Ашкелоном, сообщает The Marker.

Данный участок пролегает в непосредственной близости от границы сектора Газы, и движение по нему было остановлено с 7 октября 2023 года из-за опасения использования террористами противотанковых ракет для обстрела пассажирских поездов.

В связи с этим жители Сдерота, Офакима и Нетивота были вынуждены ехать в центр страны через Беэр-Шеву, а не через Ашкелон.

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