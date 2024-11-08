ЦАХАЛ рассматривает возможность снятия запрета на работу железнодорожной ветки Сдерот-Ашкелон

На следующей неделе командование Южного округа ЦАХАЛа проведет совместно с руководством Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") оценку ситуации перед возобновлением движения поездов на участке между Сдеротом и Ашкелоном, сообщает The Marker.

Данный участок пролегает в непосредственной близости от границы сектора Газы, и движение по нему было остановлено с 7 октября 2023 года из-за опасения использования террористами противотанковых ракет для обстрела пассажирских поездов.

В связи с этим жители Сдерота, Офакима и Нетивота были вынуждены ехать в центр страны через Беэр-Шеву, а не через Ашкелон.