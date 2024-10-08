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Экономика

Гольдкнопф: "Мы будем обсуждать госбюджет, но не проголосуем за него до закона о призыве"

время публикации: 08 октября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 12:12
Гольдкнопф: "Мы будем обсуждать госбюджет, но не проголосуем за него до закона о призыве"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава блока "Яадут а-Тора" министр строительства Ицхак Гольдкнопф дал понять, что блок будет принимать участие в обсуждении проекта государственного бюджета на 2025 год.

Вместе с тем, источники в окружении министра сообщили, что "главе правительства известно, что госбюджет не будет вынесен на утверждение правительства до утверждения закона о призыве".

Между тем, сегодня состоялась встреча министра финансов Бецалеля Смотрича со спикером Кнессета Амиром Оханой, на которой "были представлены основные пункты проекта государственного бюджета.

Экономика
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