Гольдкнопф: "Мы будем обсуждать госбюджет, но не проголосуем за него до закона о призыве"

Глава блока "Яадут а-Тора" министр строительства Ицхак Гольдкнопф дал понять, что блок будет принимать участие в обсуждении проекта государственного бюджета на 2025 год.

Вместе с тем, источники в окружении министра сообщили, что "главе правительства известно, что госбюджет не будет вынесен на утверждение правительства до утверждения закона о призыве".

Между тем, сегодня состоялась встреча министра финансов Бецалеля Смотрича со спикером Кнессета Амиром Оханой, на которой "были представлены основные пункты проекта государственного бюджета.