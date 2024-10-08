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Экономика

EASA не стала отменять рекомендацию избегать воздушного пространства Израиля

время публикации: 08 октября 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 10:37
EASA не стала отменять рекомендацию избегать воздушного пространства Израиля
Moshe Shai/FLASH90

В понедельник, 7 октября, состоялось заседание Европейского агентства гражданской авиации (EASA), на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Несмотря на усилия израильского управления гражданской авиации, заседание завершилось без принятия решений. Таким образом, осталась в силе рекомендация от 1 октября, в которой EASA рекомендовала авиакомпаниям воздерживаться от полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля на любой высоте до 31 октября.

Рекомендации EASA не обязательны к исполнению, однако на них ориентируются, среди прочего, страховые компании и рабочие комитеты авиакомпаний. Именно эта рекомендация стала причиной невозвращения большинства европейских авиакомпаний на израильские маршруты.

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