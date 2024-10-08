EASA не стала отменять рекомендацию избегать воздушного пространства Израиля

В понедельник, 7 октября, состоялось заседание Европейского агентства гражданской авиации (EASA), на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Несмотря на усилия израильского управления гражданской авиации, заседание завершилось без принятия решений. Таким образом, осталась в силе рекомендация от 1 октября, в которой EASA рекомендовала авиакомпаниям воздерживаться от полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля на любой высоте до 31 октября.

Рекомендации EASA не обязательны к исполнению, однако на них ориентируются, среди прочего, страховые компании и рабочие комитеты авиакомпаний. Именно эта рекомендация стала причиной невозвращения большинства европейских авиакомпаний на израильские маршруты.