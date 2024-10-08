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Экономика

ЦАХАЛ против вмешательства минфина в зарплаты кадровых военных

время публикации: 08 октября 2024 г., 22:57 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 22:57
ЦАХАЛ против вмешательства минфина в зарплаты кадровых военных
Flash90. Фото: Р.Шутцер

Начальник кадрового управления генерального штаба ЦАХАЛа бригадный генерал Йорам Кнафо разослал кадровым военным письмо, в котором выступил против инициативы министерства внести изменения в структуру зарплат офицеров и прапорщиков, служащих не в боевых частях.

По словам Кнафо, инициатива минфина не была согласована с министерство обороны и с командованием ЦАХАЛа, и "управление кадров делает все, чтобы снять ее с повестки дня".

Речь идет об инициативе создать четкую дифференциацию между льготами и бонусами, получаемыми офицерами и прапорщиками боевых частей и теми, кто служат в тыловых частях.

Экономика
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