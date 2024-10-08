ЦАХАЛ против вмешательства минфина в зарплаты кадровых военных

Начальник кадрового управления генерального штаба ЦАХАЛа бригадный генерал Йорам Кнафо разослал кадровым военным письмо, в котором выступил против инициативы министерства внести изменения в структуру зарплат офицеров и прапорщиков, служащих не в боевых частях.

По словам Кнафо, инициатива минфина не была согласована с министерство обороны и с командованием ЦАХАЛа, и "управление кадров делает все, чтобы снять ее с повестки дня".

Речь идет об инициативе создать четкую дифференциацию между льготами и бонусами, получаемыми офицерами и прапорщиками боевых частей и теми, кто служат в тыловых частях.