x
08 октября 2024
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

После двух лет выбора гендиректора метро Минфин и минтранс решили начать процесс выбора заново

время публикации: 08 октября 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 21:46
После двух лет выбора гендиректора метро Минфин и минтранс решили начать процесс выбора заново
Moshe Shai/FLASH90

Специальная комиссия министерств финансов и транспорта по назначению генерального директора Управления метро отклонила последнего кандидата и решила начать процесс назначения заново.

Процесс назначения был запущен в сентябре 2022 года и на должность было подано несколько десятков заявок от представителей как государственного, так и частного сектора.

Однако из-за постоянных отсрочек и задержек в работе комиссии большинство претендентов отозвали свои заявки. В итоге осталась только одна заявка от Алекса Дана, заместителя генерального директора "Ракевет Исраэль".

На последнем заседании комиссии было принято решение отклонить его кандидатуру, и объявить новый тендер.

Строительство метро – крупнейший инфраструктурный проект в Израиле в обозримом будущем. Его исходная стоимость оценивается в 150 миллиардов шекелей. Управление метро должно будет руководить продвижение процесса строительства и всем, что с этим связано.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июля 2024

Глава о 75 млрд шекелей налогов Закона о метро утверждена в итоговом чтении
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 июля 2024

Объявлен тендер на проектирование метро в Иерусалиме