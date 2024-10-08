После двух лет выбора гендиректора метро Минфин и минтранс решили начать процесс выбора заново

Специальная комиссия министерств финансов и транспорта по назначению генерального директора Управления метро отклонила последнего кандидата и решила начать процесс назначения заново.

Процесс назначения был запущен в сентябре 2022 года и на должность было подано несколько десятков заявок от представителей как государственного, так и частного сектора.

Однако из-за постоянных отсрочек и задержек в работе комиссии большинство претендентов отозвали свои заявки. В итоге осталась только одна заявка от Алекса Дана, заместителя генерального директора "Ракевет Исраэль".

На последнем заседании комиссии было принято решение отклонить его кандидатуру, и объявить новый тендер.

Строительство метро – крупнейший инфраструктурный проект в Израиле в обозримом будущем. Его исходная стоимость оценивается в 150 миллиардов шекелей. Управление метро должно будет руководить продвижение процесса строительства и всем, что с этим связано.