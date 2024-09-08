Йоав Галант намерен назначить Гилада Эрдана главой "Авиационной промышленности"

Бывший представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан считается ведущим кандидатом на пост руководителя оборонного концерна "Авиационная промышленность". Он сменит бывшего министра обороны Амира Переца, возглавлявшего компанию три последних года.

Каденция Переца истекает в ноябре 2024 года. Первоначально рассматривалась возможность ее продления. Однако, сообщает Walla, министр обороны Йоав Галант принял решение сменить главу компании. Он провел собеседование с несколькими кандидатами и склоняется в сторону Эрдана.

"Авиационная промышленность" – крупнейший оборонный концерн Израиля. Здесь работают около 15000 человек. В 2023 году портфель заказов достиг рекордных 18 миллиардов долларов, а чистая прибыль составила 318 миллионов долларов, что на 49% больше, чем годом ранее.

Эрдан – многолетний активист "Ликуда". В прошлом он возглавлял молодежную организацию партии, был депутатом Кнессета нескольких созывов, занимал министерские посты.