Минобороны Бразилии выступает против президента и требует израильские пушки

В мае 2024 года президент Бразилии Лула да Сильва заморозил реализацию тендера по закупке партии современных гаубиц для бразильской армии, на котором победил израильский концерн "Эльбит Маарахот".

Все это время советник президента по иностранной политике Селсо Аморим, ранее занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны, пытался добиться отмены победы "Эльбита" и передачи заказа чешской оборонной компании Excalibur, занявшей второе место.

Однако, как сообщают бразильские СМИ, министр обороны Бразилии Жозе Мусио и военное командование выступают против данного шага, продолжая настаивать на реализации контракта с израильской компанией.

В общей сложности бразильская армия хочет закупить 36 самоходок ATMOS и обучающий симулятор. Согласно бразильским СМИ, сумма сделки оценивается в 150-200 миллионов долларов США.