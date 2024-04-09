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В Иерусалиме построят еще два подземных вокзала

время публикации: 09 апреля 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 07:26
В Иерусалиме построят еще два подземных вокзала
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия по проектированию и строительству национальных инфраструктур утвердила продление железнодорожных путей столице Израиля от вокзала имени Ицхака Навона до района Мошава Германит.

Строительство будет осуществляться под землей и будет включать в себя два новых вокзала – возле Мошава Германит и в центре Иерусалима.

После завершения строительства иерусалимская железнодорожная ветка сможет обслуживать до 13 скоростных поездов в час в каждом направлении.

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