В Иерусалиме построят еще два подземных вокзала

Комиссия по проектированию и строительству национальных инфраструктур утвердила продление железнодорожных путей столице Израиля от вокзала имени Ицхака Навона до района Мошава Германит.

Строительство будет осуществляться под землей и будет включать в себя два новых вокзала – возле Мошава Германит и в центре Иерусалима.

После завершения строительства иерусалимская железнодорожная ветка сможет обслуживать до 13 скоростных поездов в час в каждом направлении.