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Экономика

Трамп намерен ввести пошлины на фармацевтическую продукцию

Импорт и экспорт
Лекарства
Дональд Трамп
время публикации: 09 апреля 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 07:07
Трамп намерен ввести пошлины на фармацевтическую продукцию
AP Photo/Nam Y. Huh

Президент США Дональд Трамп, выступавший на мероприятии Республиканской партии в Вашингтоне, объявил о намерении ввести пошлины на импорт лекарств.

«Мы имеем преимущество, будучи большим рынком. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении пошлины на фармацевтическую продукцию», - заявил президент.

Напомним, что на данный момент фармацевтическая отрасль была освобождена от вводимых Трампом пошлин.

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