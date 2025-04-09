Трамп намерен ввести пошлины на фармацевтическую продукцию
время публикации: 09 апреля 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 07:07
Президент США Дональд Трамп, выступавший на мероприятии Республиканской партии в Вашингтоне, объявил о намерении ввести пошлины на импорт лекарств.
«Мы имеем преимущество, будучи большим рынком. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении пошлины на фармацевтическую продукцию», - заявил президент.
Напомним, что на данный момент фармацевтическая отрасль была освобождена от вводимых Трампом пошлин.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 апреля 2025