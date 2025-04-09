Трамп намерен ввести пошлины на фармацевтическую продукцию

Президент США Дональд Трамп, выступавший на мероприятии Республиканской партии в Вашингтоне, объявил о намерении ввести пошлины на импорт лекарств.

«Мы имеем преимущество, будучи большим рынком. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении пошлины на фармацевтическую продукцию», - заявил президент.

Напомним, что на данный момент фармацевтическая отрасль была освобождена от вводимых Трампом пошлин.