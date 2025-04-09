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Экономика

Трамп: США получают от введенных пошлин $2 млрд в день. Подписаны указы по развитию угольной отрасли

США
Дональд Трамп
Энергия
Китай
время публикации: 09 апреля 2025 г., 05:44 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 05:56
Трамп: США получают от введенных пошлин $2 млрд в день. Подписаны указы по развитию угольной отрасли
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил во вторник, 8 апреля: "Мы получаем почти $2 млрд в день благодаря пошлинам. Дела идут очень хорошо". По словам Трампа, такого уровня поступления денег "мы никогда ранее не видели".

На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попало 185 государств, включая Израиль). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины рассчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами (для Израиля – 17%).

8 апреля Белый дом объявил об увеличении пошлины на импорт китайской продукции на 50% до 104% со вступлением в силу с 9 апреля. Этот шаг стал ответом президента США Дональда Трампа на отказ Пекина отменить пошлину в размере 34%, введенную в ответ на первоначальные пошлины Трампа.

Белый дом сообщает также, что Трамп подписал несколько указов, призванных ускорить развитие американской угольной отрасли. Он назвал уголь дешевым, надежным источником энергии, отметив. "У нас угля больше, чем у любой другой страны". Первый указ, среди прочего, отменяет мораторий на передачу федеральных земель под добычу угля и увеличивает финансирование новых проектов в данной сфере. Второй указ призван свести на нет инициативы предыдущей администрации США, из-за которых могли закрыться некоторые угольные шахты. Третий указ нацелен на повышение надежности и безопасности сферы энергетики. Четвертый указ дает право минюсту США изучить политику отдельных штатов в сфере угля на предмет соответствия конституции, отмечает "Интерфакс".

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