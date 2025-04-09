x
09 апреля 2025
|
последняя новость: 15:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 апреля 2025
|
09 апреля 2025
|
последняя новость: 15:27
09 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Курс валют в Израиле 9 апреля 2025 года: доллар и евро значительно подорожали

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 09 апреля 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 15:31

Банк Израиля сообщает, что в среду, 9 апреля, валютные торги завершились значительным повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 1,248% и составил 3,813 шекеля за $1. Курс евро вырос на 2,195% и составил 4,210 шекеля за €1.

За неделю курс шекеля снизился по отношению к доллару – на 3%, по отношению к евро – более чем на 5%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook