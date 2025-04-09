Курс валют в Израиле 9 апреля 2025 года: доллар и евро значительно подорожали

Банк Израиля сообщает, что в среду, 9 апреля, валютные торги завершились значительным повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 1,248% и составил 3,813 шекеля за $1. Курс евро вырос на 2,195% и составил 4,210 шекеля за €1.

За неделю курс шекеля снизился по отношению к доллару – на 3%, по отношению к евро – более чем на 5%.