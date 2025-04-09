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Экономика

Elbit поставит стране NATO оружейные системы на 100 млн долларов

Вооружения
NATO
Израиль
время публикации: 09 апреля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 14:46
Elbit поставит Латвии оружейные системы на 100 млн долларов
Wikipedia.org. Фото: MatthiasKabel

Израильский оборонный концерн Elbit Systems сообщил о подписании соглашения на поставку своих безэкипажных башенных систем UT30 MK2 для испанской компании General Dynamics European Land Systems.

Башни будут устанавливать на боевых машинах ASCOD, которые будут поставлены в одну из стран NATO. Сумма контракта оценивается в 100 миллионов долларов, поставки должны быть осуществлены до окончания 2027 года.

Название страны не указывается, однако ранее сообщалось, что министерство обороны Латвии заключило с General Dynamics European Land Systems контракт на поставку 42 бронетранспортеров ASCOD. Эта сделка оценивается в 373 миллионов евро.

Cайт European Security and Defense отмечает, что бронемашины будут оснащаться башенными системами UT30 MK2 с 30-мм автоматической пушкой. Поставки должны начаться в 2026 году и завершиться до окончания 2027 года.

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