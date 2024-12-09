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Экономика

Шекель укрепляет позиции на фоне прекращения огня и событий в Сирии

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 09 декабря 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 10:46
Шекель укрепляет позиции на фоне прекращения огня и событий в Сирии
Hadar Youavian/FLASH90

Израильский шекель существенно укрепил свои позиции за последние три недели, вернувшись к уровню, на котором в последний раз был в марте 2024 года.

Доллар подешевел за этот период на 19 агорот, из которых на 4 агоры – утром в понедельник, 9 декабря, и торгуется в районе 3,55 шекелей за доллар. Евро подешевело за тот же период на 21 агору и торгуется в районе 3,75 шекелей за евро.

Укреплению шекеля очевидным образом способствуют прекращение огня в Ливане и развал иранской "оси сопротивления" в связи с событиями в Сирии. Однако гораздо более существенную роль играет выросшая разница в учетных ставках между США и зоной евро, в которых центральные банки начали снижать учетные ставки, и Израилем, где Банк Израиля не сможет этого сделать по меньшей мере до начала второго квартала 2025 года.

Экономика
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