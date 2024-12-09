Объединение ремонтных подрядчиков намерено завозить рабочих из Таиланда

Таиландские рабочие давно работают в израильском сельском хозяйстве. Несколько десятков из них погибли в резне ХАМАСа 7 октября 2023 года. Теперь рабочие руки в Таиланде намерены искать ремонтные подрядчики.

Как сообщает Ice, объединение подрядчиков подало запрос на разрешение на ввоз рабочих из Таиланда, рассмотрение которого находится на продвинутой стадии.

На текущий момент делегация подрядчиков проводит отборочные экзамены для желающих работать на израильских стройках на Шри-Ланке.