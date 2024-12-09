Налог на покупку второй и более квартиры не снизится
время публикации: 09 декабря 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 21:26
Финансовая комиссия Кнессета утвердила продление действия временного постановления о повышении нижней ступени налога на покупку второй и более квартиры до 8%.
Срок действия постановления, принятого в ноябре 2021 года, должен был истечь 31 декабря 2024 года и в случае непродления налог опустился бы до 5%.
Теперь постановление действительно до конца 2026 года.
Минфин хотел сделать высокую налоговую ставку постоянной, утвердив ее в качестве налога, однако глава финансовой комиссии Моше Гафни заблокировал эту попытку.
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