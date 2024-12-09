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Экономика

1,5 млрд шекелей из бюджета управления "Ткума" отдадут Офакиму и Нетивоту

Правительство
Минфин
время публикации: 09 декабря 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 07:43
1,5 млрд шекелей из бюджета управления "Ткума" отдадут Офакиму и Нетивоту
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство опубликовало для ознакомления общественности проект закона о преференциях населенным пунктам, прилегающим к сектору Газы и пострадавшим от вторжения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Стоимость закона – 5 миллиардов шекелей на 7 лет.

Города Нетивот и Офаким не будут включены в сферу действия управления "Ткума", однако, как сообщает "Калькалист", из общего бюджета управления в 19 миллиардов шекелей 1,3 миллиарда шекелей будут отданы на развитие этих городов, и еще 200 миллионов шекелей сократятся в рамках фронтального секвестра госбюджета.

Данный шаг был предпринят в связи с иском в БАГАЦ на дискриминацию, поданным муниципалитетами Нетивота и Офакима.

Экономика
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