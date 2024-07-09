Создание отдельного суда для незначительных нарушений ПДД утверждено к итоговому чтению

Экономическая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, предусматривающий перевод незначительных нарушений правил дорожного движения из статуса уголовных правонарушений в административные правонарушения.

Законопроект выводит нарушения, штраф за которые не превышает 1500 шекелей, из компетенции транспортных судов.

При желании оспорить штраф необходимо будет обращаться в отдельный суд с "цифровым интерфейсом". Судебные процедуры будут осуществляться в удаленном формате.