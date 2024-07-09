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Экономика

Суд возложил на бедуинский клан расходы на выселение с незаконно занятых земель в Рахате

время публикации: 09 июля 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 08:03
Суд возложил на бедуинский клан расходы на выселение с незаконно занятых земель в Рахате
NEWSru.co.il. Фото: А.Гаврилова

Беэр-Шевский мировой суд обязал бедуинский клан выплатить государству миллион шекелей компенсации за расходы на его выселение с незаконно занятых им земель в Рахате, которые должен был занять другой клан.

Согласно постановлению суда, клан-ответчик полностью игнорировал все попытки договориться о добровольном переселении, включая предложения о выделении других земель, вынудив государство применить силу для сноса построек и выселения их жителей.

Экономика
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