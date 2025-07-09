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Экономика

Авиакомпания Aegean возобновляет полеты в Израиль

Авиация
Aegean Airlines
время публикации: 09 июля 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 10:13
Авиакомпания Aegean возобновляет полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Греческая авиакомпания Aegean объявила, что возобновит полеты в Израиль в понедельник, 14 июля.

На первом этапе будут выполняться рейсы в Афины, на Крит и в Ларнаку. Позднее возобновятся полеты в Салоники и на Миконос.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что возобновит полеты в Израиль не 15 сентября, как планировалось, а более чем на месяц раньше – 8 августа.

Американская авиакомпания United Airlines вернется на маршрут из Израиля в Нью-Йорк с 21 июля.

Также в июле ожидается возвращение Air Europe (14 июля), а в августе – Lufthansa (1 августа) и Red Wings (8 августа).

На данный момент возобновили полеты в Израиль авиакомпании LOT, Air France, Etihad, Fly Dubai, Ethiopian Airways, Blue Bird, TUS, Hinan Airlines, AZAL.

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Wizz Air объявила, что вернется в Израиль раньше, чем ожидалось