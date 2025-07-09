Израильтяне отказываются от "стандартного" хлеба в пользу дорогих сортов

Институт исследований в сфере розничной торговли опубликовал результаты исследования рынка хлебобулочных изделий в Израиле, годовой оборот которого составляет 3,2 миллиарда шекелей.

55% рынка приходится на нарезанный хлеб. При этом доля так называемого "стандартного" хлеба, цена которого регулируется государством, сократилась за последние 10 лет с 40% до 8% в 2025 году. Доля хлебов из полбы и ржи выросла с 2% до 15%. Хлеба на закваске и с добавками заняли 12% рынка. 8% рынка приходится на премиальные и органические сорта хлеба, 5% заняли специальные сорта (низкоуглеводный, высокобелковый и т.д.), и 7% - сорта, не входящие в перечисленные выше категории.

22% рынка хлебобулочных изделий в Израиле приходятся на питы, в том числе 12% - на обычные питы, 6% - на цельнозерновые питы и 4% - на специальные питы (из полбы, ржи и т.д.).

15% рынка занимают индивидуальные булочки, в том числе 8% - обычные и 7% - премиум-сегмента.

4% рынка приходятся на багеты, 2% - на выпечку ручной работы и столько же – на особые и этнические хлеба.

Авторы исследования отмечают, что ни в одном из проверенных ими филиалов розничных сетей не было не нарезанного "стандартного" хлеба, цена которого контролируется государством, и который является самым дешевым видом хлеба.

Исследование также свидетельствует о заметном росте цен на хлебобулочные изделия за последний год. В зависимости от сети и сорта хлеба, цены выросли в диапазоне от 3% до 88%