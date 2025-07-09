Ицхак Тшува получил разрешение на покупку контрольного пакета акций "Исракарта"

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили принял решение предоставить холдингу "Делек" Ицхака Тшувы разрешение на покупку контрольного пакета акций компании кредитных карт "Исракарт".

Разрешение на покупку 50,4% акций "Исракарта" было предоставлено по итогам консультации с комиссией по лицензированию.

Напомним, что акции компании "Исракарт" были проданы банками "Леуми" и "Апоалим" на Тель-Авивской бирже в 2019 году в рамках реализации "реформы Штрума" по отделению компаний кредитных карт от банков.

До сих пор компания функционировала без владельца контрольного пакета акций. Регуляторы заблокировали попытку страховой компании "Харэль" купить "Исракарт", а затем сорвалась сделка по покупке "Исракарта" страховой компанией "Менора".