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Экономика

Ицхак Тшува получил разрешение на покупку контрольного пакета акций "Исракарта"

Финансы
Банк Израиля
время публикации: 09 июля 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:12
Ицхак Тшува получил разрешение на покупку контрольного пакета акций "Исракарта"
Flash90

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили принял решение предоставить холдингу "Делек" Ицхака Тшувы разрешение на покупку контрольного пакета акций компании кредитных карт "Исракарт".

Разрешение на покупку 50,4% акций "Исракарта" было предоставлено по итогам консультации с комиссией по лицензированию.

Напомним, что акции компании "Исракарт" были проданы банками "Леуми" и "Апоалим" на Тель-Авивской бирже в 2019 году в рамках реализации "реформы Штрума" по отделению компаний кредитных карт от банков.

До сих пор компания функционировала без владельца контрольного пакета акций. Регуляторы заблокировали попытку страховой компании "Харэль" купить "Исракарт", а затем сорвалась сделка по покупке "Исракарта" страховой компанией "Менора".

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