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Экономика

Банк "Йерушалаим" и Ицхак Тшува включились в борьбу за "Исракарт"

Финансы
время публикации: 12 декабря 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 14:08
Банк "Йерушалаим" и Ицхак Тшува включились в борьбу за "Исракарт"
Фото NEWSru.co.il

За пять дней до собрания акционеров "Исракарта", на котором акционеры должны были проголосовать за или против предложения страховой компании "Менора" о покупке 33% акций исходя из стоимости компании в 3,15 млрд шекелей, в борьбу включились еще два игрока.

Холдинг "Делек" предложил купить 37% акций исходя из стоимости компании в 3,36 миллиарда шекелей, а банк "Йерушалаим" сделал предложение о покупке 100% акций "Исракарта" за 3,2-3,4 миллиарда шекелей.

В начале 2024 года "Исракарт" хотела купить страховая компания "Харэль", однако эту сделку заблокировало антимонопольное управление.

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