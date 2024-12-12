Банк "Йерушалаим" и Ицхак Тшува включились в борьбу за "Исракарт"

За пять дней до собрания акционеров "Исракарта", на котором акционеры должны были проголосовать за или против предложения страховой компании "Менора" о покупке 33% акций исходя из стоимости компании в 3,15 млрд шекелей, в борьбу включились еще два игрока.

Холдинг "Делек" предложил купить 37% акций исходя из стоимости компании в 3,36 миллиарда шекелей, а банк "Йерушалаим" сделал предложение о покупке 100% акций "Исракарта" за 3,2-3,4 миллиарда шекелей.

В начале 2024 года "Исракарт" хотела купить страховая компания "Харэль", однако эту сделку заблокировало антимонопольное управление.