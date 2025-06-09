"Битуах Леуми": медианная зарплата в Израиле – 10368 шекелей

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), средняя заработная плата наемных работников в Израиле в 2024 году составляла 14657 шекелей в месяц брутто.

Напомним, что средняя зарплата в 2024 году по данным Центрального статистического бюро составляла 13514 шекелей.

Данные "Битуах Леуми" основаны на реальных отчетах работодателей, а не на статистической выборке. Вместе с тем, "Битуах Леуми" не учитывает доходы самозанятых, а ограничивается только наемными работниками.

Медианная зарплата наемного работника в 2024 году составляла 10386 шекелей.

Средняя зарплата нижнего дециля составляла 1316 шекелей в месяц. В нее входят военнослужащие срочной службы и люди, работающие на долю ставки. Средняя зарплата верхнего дециля составляет 51054 шекеля (в верхний дециль входят зарплаты выше 30101 шекеля).