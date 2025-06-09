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Экономика

В Израиле появится пятая авиакомпания

Авиация
время публикации: 09 июня 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 08:09
В Израиле появится пятая авиакомпания
AP Photo/Matias Delacroix

Министерство транспорта Израиля выдало лицензию новой израильской авиакомпании Tus IL, которая станет пятой израильской авиакомпанией после компаний "Эль-Аль", "Исраэйр", "Аркия" и Air Haifa.

Владельцем новой авиакомпании является туристическая компания "Кавей Хуфша", которой принадлежат кипрская авиакомпания Tus Airways и греческая авиакомпания Bluebird.

Ожидается, что процесс регистрации завершится в первом квартале 2026 года и уже во втором квартале того-же года компания выйдет на рынок.

На первом этапе у Tus IL будут 4 самолета Airbus 320A, которые будут обслуживать полеты на Кипр, в Грецию, Рим, Берлин, Прагу, Вену, Неаполь, Бергамо, Софию и Бургас.

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