В Израиле появится пятая авиакомпания

Министерство транспорта Израиля выдало лицензию новой израильской авиакомпании Tus IL, которая станет пятой израильской авиакомпанией после компаний "Эль-Аль", "Исраэйр", "Аркия" и Air Haifa.

Владельцем новой авиакомпании является туристическая компания "Кавей Хуфша", которой принадлежат кипрская авиакомпания Tus Airways и греческая авиакомпания Bluebird.

Ожидается, что процесс регистрации завершится в первом квартале 2026 года и уже во втором квартале того-же года компания выйдет на рынок.

На первом этапе у Tus IL будут 4 самолета Airbus 320A, которые будут обслуживать полеты на Кипр, в Грецию, Рим, Берлин, Прагу, Вену, Неаполь, Бергамо, Софию и Бургас.