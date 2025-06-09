Суд: решение разрешить ашдодской электростанции превышать нормативы загрязнения воздуха незаконно

Иерусалимский суд по административным вопросам удовлетворил иск муниципалитетов Ашдода и Явне, экологической корпорации Ашдода и регионального совета Хевель-Явне, и ряда природоохранных организаций против министерства экологии.

Суд признал незаконным разрешение на превышение установленных законом нормативов, выданное министерством расположенной на севере Ашдода электростанции, предназначенной для обслуживания опреснительного комбината, и обязал министерство оплатить судебные расходы истцов.

Истцам удалось доказать, что разрешение было выдано с нарушением Закона о чистом воздухе, что расширение электростанции предполагалось с использованием устаревших технологий и что предполагаемая мощность электростанции существенно превысит потребности опреснительного комбината.