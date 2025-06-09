В Израиле подан представительский иск против OnlyFans на 2,76 млн шекелей

Израильский пользователь платформы OnlyFans подал в окружной суд Центрального округа в Лоде представительский иск на сумму 2,76 млн шекелей, обвинив платформу в нарушении прав потребителя.

В иске подчеркивается, что платформа автоматически продлевает абонемент, не уведомляя об этом клиента даже в случае увеличения стоимости подписки

Кроме того, при отмене абонемента в середине месяца не возвращает пропорциональную стоимость неиспользованных дней, а оставляет себе плату до конца месяца.