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Экономика

В Израиле подан представительский иск против OnlyFans на 2,76 млн шекелей

Суд
время публикации: 09 июня 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 07:31
В Израиле подан представительский иск против OnlyFans на 2,76 млн шекелей
AP Photo/Tali Arbel

Израильский пользователь платформы OnlyFans подал в окружной суд Центрального округа в Лоде представительский иск на сумму 2,76 млн шекелей, обвинив платформу в нарушении прав потребителя.

В иске подчеркивается, что платформа автоматически продлевает абонемент, не уведомляя об этом клиента даже в случае увеличения стоимости подписки

Кроме того, при отмене абонемента в середине месяца не возвращает пропорциональную стоимость неиспользованных дней, а оставляет себе плату до конца месяца.

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