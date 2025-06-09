После 14 лет отлучения Сирии возвращают доступ к международным банковским платежам

В ближайшие недели будет восстановлен доступ Сирии и сирийских финансовых учреждений к международной системе банковских платежей SWIFT, заблокированный международными санкциями почти полтора десятилетия назад.

В интервью Financial Times глава центрального банка Сирии Абдулькадер Хусрие изложил дорожную карту реструктуризации финансовой системы и денежно-кредитной политики страны с целью восстановления разрушенной экономики.

"Мы стремимся укрепить бренд страны как финансового центра, что крайне важно в свете ожидаемых прямых иностранных инвестиций в восстановление Сирии", – заявил Хусрие, отметив при этом, что "хотя был достигнут значительный прогресс, впереди остается еще много работы".

Сирия была отрезана от мировых рынков с 2011 года и начала длительной гражданской войны. Только в мае 2025 года, черед пять месяцев после смены режима, США объявили о снятии санкций, а вскоре этому примеру последовал и Европейский союз, анонсировавший выделение помощи в размере 175 миллионов евро (200 миллионов долларов) для поддержки социального и экономического восстановления Сирии.

Возвращение доступа к SWIFT призвано стимулировать внешнюю торговлю, снизить затраты на импорт и облегчить экспорт, но что более важно - оно принесет в страну столь необходимую иностранную валюту, повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей для трансграничной торговли.

По словам Хусрие, задача центробанка – обеспечить, чтобы вся внешней торговля проходила через формальный банковский сектор.