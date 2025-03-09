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Экономика

"Хеврат хашмаль" проводит кампанию по урегулированию задолженностей

Хеврат хашмаль
время публикации: 09 марта 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 13:31
"Хеврат хашмаль" проводит кампанию по урегулированию задолженностей
Фото NEWSru.co.il

Израильская "Электрическая компания" (Хеврат хашмаль) объявила о новой кампании по урегулированию задолженностей – как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.

В рамках этой кампании "Хеврат хашмаль" предоставит должникам возможность погасить все свои долги в течение марта 2025 года, независимо от суммы или длительности задолженности, без взимания процентов или комиссий, а также на выгодных условиях рассрочки платежа.

Согласовать погашение задолженности можно в течение месяца через сайт "Хеврат хашмаль", сервисные центры, приложение или по телефону 103.

Экономика
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